Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 2 липня 2022 року більше ніж 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 344 дитини загинуло та понад 640 поранено", - наголосили ювенальні прокурори.

Інформація не остаточна, тому що її продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 340, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

На Донеччині внаслідок російського авіаудару по Бахмуту 1 липня отримав поранення 11-річний хлопчик.

Також стало відомо, що в Кременчуці на Полтавщині від ворожого ракетного обстрілу ТЦ "Амстор" 27 червня постраждала 9-річна дитина.

Крім того, 1 липня зросла кількість постраждалих від російського ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одещени. Відомо, що ще одна дитина загинула, троє отримали травми: 2-річна дівчинка та двоє хлопчиків віком 8 й 13 років. Їхній стан украй важкий.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.

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