Повномасштабна війна РФ проти України: 349 дітей загинуло й понад 652 постраждали
В Україні загинуло понад 340 дітей, постраждало понад 652, а також було пошкоджено 2126 закладів освіти за час повномасштабного вторгнення РФ
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 13 липня 2022 року більше тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 349 дітей загинуло та понад 652 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили в ОГПУ.
Дані не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 352, Харківській - 190, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
На Донеччині під час проведення аварійно-рятувальних робіт в Часовому Яру після російських обстрілів 9 липня знайшли тіло 9-річного хлопчика.
Також на Донеччині 12 липня окупанти в Сіверську поранили двоє хлопчиків 2 та 17 років. Дворічна дитина перебуває в тяжкому стані.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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