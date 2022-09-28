Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 28 вересня 2022 року більше ніж 1172 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 395 дітей загинуло та понад 777 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили в ОГПУ.

Дані не остаточні, адже в місцях бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 401, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

На Харківщині 27 вересня внаслідок російського обстрілу Петропавлівки отримала поранення 16-річна дівчина.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.

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