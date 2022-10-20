Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до 817
Російські окупанти вбили 428 дітей, поранили понад 817 і пошкодили 2663 заклади освіти за час повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 20 жовтня 2022 року більше ніж 1245 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 428 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - зауважили ювенальні прокурори.
Інформація не остаточна, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях її наразі встановлюють.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 417, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.
У Бахмуті на Донеччині 18 жовтня окупанти поранили 2-річну дівчинку.
Стало відомо, що внаслідок російського обстрілу Слов'янська Донецької області 12 березня постраждала 13-річна дівчинка.
"Через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю", - зазначили в Офісі генпрокурора.
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