Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 20 жовтня 2022 року більше ніж 1245 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 428 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - зауважили ювенальні прокурори.

Інформація не остаточна, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях її наразі встановлюють.

Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 417, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

У Бахмуті на Донеччині 18 жовтня окупанти поранили 2-річну дівчинку.

Стало відомо, що внаслідок російського обстрілу Слов'янська Донецької області 12 березня постраждала 13-річна дівчинка.

"Через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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