Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Більше ніж 1075 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 18 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 714", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.

Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 376, Харківській - 200, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

У Харкові 17 серпня російський снаряд влучив у житловий будинок, унаслідок чого дістала поранення 12-річна дівчинка.

У Краснограді на Харківщині окупанти обстріляли житлову інфраструктуру та поранили 12-річну дівчинку.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.

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