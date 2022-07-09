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Головна війна з Росією Повномасштабна війна РФ проти України: понад 647 дітей зазнали поранень

Повномасштабна війна РФ проти України: понад 647 дітей зазнали поранень

9 липня, 2022 субота
09:31
війна з Росією вбивство діти війна

Росіяни вбили 347 дітей, ще понад 647 поранили й пошкодили 2116 закладів освіти за час повномасштабного вторгнення в Україну

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Більше ніж 994 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 9 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 347. Зросла кількість поранених - понад 647", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, тому що в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.

Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 348, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

На Донеччині 7 липня внаслідок російських обстрілів Бахмута було важко поранено 12-річного хлопчика.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.

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