Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 7 липня 2022 року більше ніж 993 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 347 дітей загинуло та понад 646 поранено", - наголосили в ОГПУ.

Дані не остаточні, тому що їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 347, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

На Донеччині 6 липня росіяни завдали ракетного удару по Торецьку. Під завалами одного зі зруйнованих будинків знайдено 17-річну дівчину.

На Херсонщині 6 липня від російського ракетного удару по Скадовську було поранено дитину.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2108 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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