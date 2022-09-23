Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 23 вересня 2022 року більше ніж 1162 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 771 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, оскільки їх іще встановлюють у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 400, Харківській - 229, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

У Торецьку на Донеччині 22 вересня росіяни поранили 15-річну дівчинку.

У Куп'янську на Харківщині 22 вересня поранення отримало двоє дітей, 7 та 13 років, а 21 вересня - 13-річний хлопчик.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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