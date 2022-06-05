Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 5 червня 2022 року більше ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 262 дитини загинуло та понад 467 поранено", - зазначили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 189, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

На Луганщині 3 червня внаслідок влучання російського снаряда в будинок у Гірському Сєвєродонецького району отримав поранення, несумісні з життям, 13-річний хлопець.

Крім того, стало відомо про двох поранених дітей у Волноваському районі Донецької області.

"Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.

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