Повномасштабне вторгнення РФ: в Україні загинули 262 дитини, понад 467 отримали поранення
За час пономаштабної війни РФ проти України загинули 262 дитини й було пошкоджено 1938 закладів освіти
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 5 червня 2022 року більше ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 262 дитини загинуло та понад 467 поранено", - зазначили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 189, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.
На Луганщині 3 червня внаслідок влучання російського снаряда в будинок у Гірському Сєвєродонецького району отримав поранення, несумісні з життям, 13-річний хлопець.
Крім того, стало відомо про двох поранених дітей у Волноваському районі Донецької області.
"Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.
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