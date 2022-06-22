Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: 324 дитини загинули, понад 592 отримали поранення
За час повномасштабної війни проти України росіяни вбили 324 дітей, понад 592 поранили й пошкодили 2052 заклади освіти
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 22 червня 2022 року більше ніж 916 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 324 дитини загинуло та понад 592 поранено", - йдеться в повідомленні.
Інформація не остаточна, адже її ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждалиих дітей - у Донецькій області - 307, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.
На Харківщині 21 червня внаслідок російського обстрілу смертельні поранення отримала 8-річна дівчинка.
На Донеччині від обстрілу окупантів поблизу ставка Золота рибка в Часовому Яру зазнали поранень п’ятеро дітей віком від 9 до 16 років.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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