Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 22 червня 2022 року більше ніж 916 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 324 дитини загинуло та понад 592 поранено", - йдеться в повідомленні.

Інформація не остаточна, адже її ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалиих дітей - у Донецькій області - 307, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

На Харківщині 21 червня внаслідок російського обстрілу смертельні поранення отримала 8-річна дівчинка.

На Донеччині від обстрілу окупантів поблизу ставка Золота рибка в Часовому Яру зазнали поранень п’ятеро дітей віком від 9 до 16 років.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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