Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: кількість поранених дітей зросла до понад 750
Російські загарбники вбили 284 українських дітей і поранили понад 750 від початку повномасштабного вторгнення
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 15 вересня 2022 року більше ніж 1134 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 384 дитини загинули та понад 750 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 393, Харківській - 210, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.
На Харківщині 13 вересня окупанти поранили 14-річного хлопчика.
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