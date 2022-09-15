Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 15 вересня 2022 року більше ніж 1134 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 384 дитини загинули та понад 750 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 393, Харківській - 210, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

На Харківщині 13 вересня окупанти поранили 14-річного хлопчика.

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