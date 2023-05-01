Про це йдеться у спеціальному звіті Інституту вивчення війни, в якому детально описано зміни в російському військовому командуванні після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Американські аналітики зазначають, що рішення президента Росії Володимира Путіна вдертися в Україну без чіткої та доктринальної командної структури та його небажання призначити загального командувача театру дій мали тривалий вплив на структуру російського командування в Україні.

"Регулярні зміни командування Путіним призвели до дедалі більшої роздробленості російської армії та дезорганізації командних структур, що погіршує здатність російських військових вести згуртовану кампанію в Україні", - написали в ISW.

Там додали, що міністерство оборони Росії та Кремль навмисно розпливчасто висловлювалися щодо більшості цих змін командування.

Експерти підкреслили, що небажання Путіна призначити загального командувача вторгнення в Україну мало каскадний вплив на російську армію. У квітні 2022 року західні офіційні особи повідомили, що Росія не мала жодного командувача своїми силами в Україні з початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

"Ймовірно, Путін прагнув представити себе головнокомандувачем і організатором успішного вторгнення в Україну. Перехоплені російські військові плани показали, що Кремль очікував, що російські сили захоплять Київ за лічені дні, і Путін, ймовірно, хотів оголосити це своєю особистою геополітичною перемогою", - припустили в ISW.

Також там знайшли спільне у поведінці Володимира Путіна та радянського диктатора Йосипа Сталіна.

"Можливо, Путін не хотів призначати командувача для цього вторгнення, щоб уникнути приписування йому військової перемоги в Україні – динаміка, подібна до ситуації між Йосипом Сталіним та маршалом Георгієм Жуковим під час Другої світової війни, військовим перемогам якого диктатор заздрив", - зазначили в ISW.

Проаналізувавши перестановки в армії РФ впродовж повномасштабної війни в Інституті вивчення війни констатували, що Кремль і міноборони Росії намагалися використати командні зміни для отримання бажаного інформаційного ефекту, щоб компенсувати невдачі в Україні.

"Путін і міністерство оборони або приховували, або ретельно оголошували зміни командування протягом війни в Україні, щоб захиститися від критики та призначити цапів-відбувайлів за військові невдач. Прихильність Путіна до ротації кадрів і відмови від прямого звільнення командирів є символом його стилю правління, який не дуже підходить для керівництва армією, яка веде дорогу війну", - наголосили в ISW.