Пожежа на копальні золота в Перу забрала життя щонайменше 27 людей
Щонайменше 27 людей загинули під час пожежі на золотій шахті в Перу, яка стала найгіршою аварією на шахті в країні за останні десятиліття
Про це повідомляє з BBC News.
Це невелика шахта в регіоні Арекіпа на півдні країни.
У гірничій компанії Yanaquihua розповіли, що 175 шахтарів були врятовані.
Вважається, що причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Шахтарі працювали приблизно на 100 м (330 футів) під поверхнею, коли сталося загоряння.
Також у Yanaquihua заявили, що проводять термінове розслідування, і "в цей дуже сумний час ми надаємо пріоритет допомоги загиблим і врятованим шахтарям".
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