Пожежа на копальні золота в Перу забрала життя щонайменше 27 людей

Про це повідомляє з BBC News.

Це невелика шахта в регіоні Арекіпа на півдні країни.

У гірничій компанії Yanaquihua розповіли, що 175 шахтарів були врятовані.

Вважається, що причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Шахтарі працювали приблизно на 100 м (330 футів) під поверхнею, коли сталося загоряння.

Також у Yanaquihua заявили, що проводять термінове розслідування, і "в цей дуже сумний час ми надаємо пріоритет допомоги загиблим і врятованим шахтарям".