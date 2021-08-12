Пожежі у Греції: знищено майже 85 тис. га землі
У Греції в результаті лісових пожеж через спеку щонайменше 1,3 тис. будинків пошкоджені, з яких 300 повністю зруйновані, загалом вогонь знищив 84,5 тис. га
Про це повідомляє Еkathimerini.
Зазначається, що уряд країни пообіцяв, що процедури компенсації потерпілим будуть швидкими.
Тим часом пожежі тривають, найбільший фронт зафіксували в Аркадії, що на півдні Греції. У ліквідації пожежі брали участь іноземні місії та жителі, які залишилися в цьому районі.
Як відомо, у середу мер Гортінії Ефстатіос Куліс повідомив, що ситуація виглядає більш контрольованою.
За інформацією вогнеборців, сили, розгорнуті в середу для боротьби з лісовими пожежами Стародавньої Олімпії в Ілії та Гортинії в Аркадії, включали понад 570 пожежників із 30 групами жителів та добровольцями, 181 машиною та пожежними місіями з Франції та Німеччини.
На острові Евбея в середу боротьбу з пожежами в північній прибережній зоні вели загалом понад 800 пожежників.
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