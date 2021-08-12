Пожежі у Греції: знищено майже 85 тис. га землі

Про це повідомляє Еkathimerini.



Зазначається, що уряд країни пообіцяв, що процедури компенсації потерпілим будуть швидкими.



Тим часом пожежі тривають, найбільший фронт зафіксували в Аркадії, що на півдні Греції. У ліквідації пожежі брали участь іноземні місії та жителі, які залишилися в цьому районі.



Як відомо, у середу мер Гортінії Ефстатіос Куліс повідомив, що ситуація виглядає більш контрольованою.



За інформацією вогнеборців, сили, розгорнуті в середу для боротьби з лісовими пожежами Стародавньої Олімпії в Ілії та Гортинії в Аркадії, включали понад 570 пожежників із 30 групами жителів та добровольцями, 181 машиною та пожежними місіями з Франції та Німеччини.



На острові Евбея в середу боротьбу з пожежами в північній прибережній зоні вели загалом понад 800 пожежників.

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