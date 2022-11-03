Познайомились на конкурсі краси. Міс Аргентини та Пуерто-Ріко одружились

Про це вони повідомили в своєму інстаграмі, інформує Dailymail.

Переможниці конкурсів краси 26-річна Маріана Варела з Аргентини та 22-річна Фабіола Валентин із Пуерто-Ріко вперше зустрілися 2020 року, коли представляли свої країни на конкурсі Miss Grand International. Після знайомства вони почали зустрічатися і їхні стосунки тривали 2 роки.

Новиною про одруження вони поділилися в інстаграмі.

Церемонія відбулася у Шлюбному бюро в Сан-Хуані, Пуерто-Ріко.

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