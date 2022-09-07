ППО збила ракету над Запоріжжям
Ввечері, 7 вересня, над Запоріжжям ППО збила російську ракету
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Гучний звук, що було нещодавно чутно в обласному центрі - це результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ. Наші захисники врятували нас від чергового ворожого прильоту. Віримо в Збройні сили України!", - йдеться у повідомленні.
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