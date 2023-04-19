ППО знищила 2 російські безпілотники над Бахмутом
Українські сили ППО знищили російські безпілотники "Орлан" і ZALA над Бахмутом
Про це у телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський.
"Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БПЛА агресора: "Орлан" і ZALA. Бахмут стоїть", - пише Сирський.
Генерал-полковник також нагадав, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль.
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