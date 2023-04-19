ППО знищила 2 російські безпілотники над Бахмутом

Про це у телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БПЛА агресора: "Орлан" і ZALA. Бахмут стоїть", - пише Сирський.

Генерал-полковник також нагадав, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль.