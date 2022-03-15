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Правоохоронці завадили виїзду закордон майже 700 чоловіків призовного віку - ДБР

15 березня, 2022 вiвторок
13:52

За час війни правоохоронці розвернули на кордоні 691 чоловіка призовного віку, що хотіли покинути країну незважаючи на обмеження

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у Telegramm.

"Фактично з першого дня неоголошеної РФ війни у всіх пунктах пропуску через державний кордон працівники ДБР здійснюють цілодобове чергування з метою знизити корупційні ризики під час оформлення чоловіків категорії 18-60 років", – йдеться у повідомленні.

 За цей час співробітники Бюро спільно з прикордонниками завадили перетнути державний кордон 691-му громадянинину України.

У ДБР також повідомили, що почали досудове розслідування по шести кримінальним промадженням, зокрема щодо незаконного перетину державного кордону і прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

"Крім того, працівники ДБР проводять фільтраційні заходи громадян Російської Федерації, які намагаються виїхати або в`їхати на територію України, у тому числі із застосуванням поліграфу", – вказало Бюро.
 



Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію".

кордон
мобілізація
ДБР
призов в армію
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