Правоохоронці завадили виїзду закордон майже 700 чоловіків призовного віку - ДБР
За час війни правоохоронці розвернули на кордоні 691 чоловіка призовного віку, що хотіли покинути країну незважаючи на обмеження
Про це повідомило Державне бюро розслідувань у Telegramm.
"Фактично з першого дня неоголошеної РФ війни у всіх пунктах пропуску через державний кордон працівники ДБР здійснюють цілодобове чергування з метою знизити корупційні ризики під час оформлення чоловіків категорії 18-60 років", – йдеться у повідомленні.
За цей час співробітники Бюро спільно з прикордонниками завадили перетнути державний кордон 691-му громадянинину України.
У ДБР також повідомили, що почали досудове розслідування по шести кримінальним промадженням, зокрема щодо незаконного перетину державного кордону і прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
"Крім того, працівники ДБР проводять фільтраційні заходи громадян Російської Федерації, які намагаються виїхати або в`їхати на територію України, у тому числі із застосуванням поліграфу", – вказало Бюро.
Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію".
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