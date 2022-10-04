Про це йдеться на фейсбук-сторінці Indposhiv Casual.

"Indposhiv Casual – нове бачення мужності. Цією колекцією ми хочемо показати через що зараз проходить наша країна та наші чоловіки, а головне – яких змін зазнала українська чоловіча мода. Тому головним героєм став Масі Найєм, відомий правозахисник, ветеран бойових дій на Донбасі, який після вторгнення знову вступив до лав Збройних Сил України. Людина зі стальним характером, який попри все не зламався і не зламається", – повідомляють у компанії.

Масі Наєм - брат політика Мустафи Наєма. Був адвокатом Сергія Стерненка, а також свідків у справі вбивства Катерини Гандзюк.

5 червня Масі Найєм, який захищав Україну на війні з Росією, отримав поранення.

6 червня лікарі прооперували українського адвоката Масі Найєма.

Того ж дня Масі Найєм прийшов до тями та повідомив про втрату ока.

9 червня Масі Найєм розповів про свій стан після поранення.

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