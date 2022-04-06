Правозахисники просять Зеленського повернути до етеру канали "Прямий", "Еспресо" та "5" і не обмежувати свободу слова, - Княжицький

Про це заявив нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький.



Він нагадав, що правозахисники вже називали рішення РНБО про об'єднання всіх загальноукраїнських телеканалів у цілодобовий марафон "Єдині новини #UАразом". Попри те, що канали 1+1, ICTV, "Суспільне", "Рада", Інтер, "Україна 24" добровільно об'єдналися, чергуючи едення новинних програм між собою, багато телеканалів продовжили мовлення і в межах телемарафону, і самостійно. Так, "Прямий", "Еспресо" та "5 канал" 12 годин брали участь у марафоні та 12 - здійснювали мовлення за власним графіком або у співпраці з іноземними медіа.



"Ми стверджували, що, хоча це рішення серйозно обмежує свободу слова на законних підставах, воно є непропорційним, оскільки досвід діяльності українських медіа за 40 діб війни переконливо довів: обмежувати свободу слова немає сенсу. Прагнення до свободи та хист самоорганізації нашого народу настільки потужні, що громадяни готові добровільно обмежити свої права й основоположні свободи без жодного примусу, якщо відчуватимуть у цьому необхідність", - зазначив Микола Княжицький.



За його словами, журналісти самі узгоджують свої дії з військовими адміністраціями, а українці уважно стежать за рекомендаціями щодо поширення інформації, дотримуються їх і закликають інших це робити.



"Ми, правозахисники, чия діяльність у мирний час значною мірою зводиться до критики держави, - відклали цю критику та займаємося протидією ворогові на своєму "фронті". Ми не бачили жодної публікації цих трьох каналів, яка б вимагала корекції з боку держави. Оскільки плюралізм не наносить шкоди під час війни, видається принципово важливим зберігати його, адже в мирний час він є основою розвинених суспільств, а переоцінити користь від нього просто неможливо. Нам здавалося, що відсутність здійснення цього рішення РНБО протягом двох тижнів означає, що наші аргументи почуті", - додав депутат.



Однак 4 квітня "Прямий", "Еспресо" та "5-й" відключили від мовлення від цифрової мережі Т2. За словами Миколи Княжицького, невідомо хто віддав наказ, але він є незаконним, а таке рішення роз'єднує українців і шкодить боротьбі з ворогом.



"Відтак, ми просимо президента України та керівництво держави повернути до ефіру телеканали "Прямий", "Еспресо" та "5" і загалом утриматися від суттєвих обмежень свободи слова. Свобода слова є фундаментальною цінністю, яку Україна відстоює у війні з РФ", - наголосив Микола Княжицький.



Ініціаторами звернення виступили Мирослав Маринович, віце-ректор Українського католицького університету, член-засновник Української Гельсінської Групи, в'язень сумління у 1977- 1987 рр.; Йосиф Зісельс, дисидент, колишній політв'язень; Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи; Ігор Козловський, релігієзнавець, історик, письменник; Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини; Борис Захаров, директор благодійного фонду "Людина і право" та Гуманітарної студії "Хвиля"; Харківська правозахисна група; Українська Гельсінська спілка з прав людини, Чугуївська правозахисна група; Гельсінська ініціатива-ХХІ, Громадська організація "МАРТ", Центр громадянських свобод, ГО "Територія успіху", Ваад України, Конгрес національних громад України, БО Благодійний фонд "Людина і право", Гуманітарна студія "Хвиля", ГО Освітній центр "Простір толерантності", Одеська обласна організація ВГО КВУ, ГО "Правозахисна Група "СІЧ", Благодійна організація "Фонд милосердя та здоров’я", ГО "Докудейз", Медіаплатформа "Вгору", ГО "Черкаський правозахисний центр".



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