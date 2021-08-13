Представлено програму передостаннього тижня проєкту "Кіновернісаж просто неба" на 13–18-го серпня

Фільми представляли відомі режисери та актори. Двічі відвідував покази актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв. Свої фільми представляли Олесь Санін, Анатолій Матешко, Віктор Придувалов, режисерка та кліпмейкерка Катя Царік, актриса Ірма Вітовська, продюсер Володимир Філіпов тощо.



Підготували неймовірні картини для передостаннього тижню проєкту! У програмі картина про Параску Плітку–Горицвіт, анімаційний шедевр Микити Лиськова "Кохання".



Далі покажемо фільм, знятий за реальними подіями "Позивний "Бандерас", культову стрічку Сергія Лозниці "Донбас", яка отримала приз за найкращу режисуру в програмі "Особливий погляд".



Не забули і про документальне кіно! Наступний тиждень почнемо з "Історії Зимового саду" Семена Мозгового. Також уперше в програмі покажемо повнометражний фільм "Ukraїner". У середу традиційно подивимося дитячий фільм від режисерки Олесі Моргунець–Ісаєнко "Казка про гроші".



13 серпня — "Портрет на тлі гір", реж. Максим Руденко, 2019 (документальний);



"Кохання", реж. Микита Лиськов, 2019 (короткометражна анімація).



14 серпня — "Позивний Бандерас", реж. Заза Буадзе, 2018.



15 серпня — "Донбас", реж. Сергій Лозниця, 2018.



16 серпня — "Історія Зимового саду", реж. Семен Мозговий, 2018.



17 серпня — "Ukraїner. The Movie", автор проєкту Богдан Логвиненко, реж. Микола Носок, 2019.



18 серпня — "Казка про гроші", реж. Олеся Моргунець–Ісаєнко, 2018.



Початок о 21:00.



Вхід вільний.



"Кіновернісаж просто неба" відбуватиметься за підтримки Державного агентства України з питань кіно і націлений на промоцію та популяризацію українського кінематографа. За сприяння Київської міської державної адміністрації та Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.



Нагадуємо, що "Кіновернісаж просто неба" працює з 25 червня до 25 серпня. Захід організовано UP UA STUDIO вже вдруге.