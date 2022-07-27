Саме такою риторикою була просякнута промова керівника делегації РФ Костянтина Гаврилова на Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки.

Представнику РФ дуже не подобається те, що йому при кожній нагоді вказують на злочини його держави, щоразу підкреслюють єдність країн Заходу та піддають остракізму. Також він звинуватив Захід у тому, що він "змусив" Росію напасти на Україну:

"Захід відмовляється визнавати, що причиною Спеціальної військової операції в Україні стала багаторічна відмова враховувати законні інтереси національної безпеки РФ. Наші занепокоєння не сприймалися всерйоз. Військова машина НАТО наближалася до російських кордонів упритул. Як наслідок, ми були змушені приступити до відстоювання свого суверенітету та права на безпечне майбутнє іншими засобами. У цьому раунді колись Велика Британія, Канада та Євросоюз голосно звинувачували Росію, проте під керівництвом США вони вісім років готували Україну до війни з нашою країною. Зараз ці "світочі демократії" роблять все, щоб затягнути конфлікт і завдати максимальних збитків Росії та її народу. Це їм просто так не зійде з рук. Гарантуємо".

Далі він зазначив, що нарощування передач Києву західного озброєння може змусити Російську Федерацію перейти до більш жорстких дій у відповідь:

"Особливості тактико-технічних характеристик озброєння і військової техніки, що поставляється Заходом, такі, що вони створюють загрози нашим громадянам. У цих умовах ми відсуватимемо неонацистів від своїх кордонів пропорційно дальності дії застосовуваних Києвом ракетних комплексів. А там побачимо".

Гаврилов продовжує свої звинувачення у тому, що Вашингтон підштовхує європейських сателітів до тісної співпраці з Києвом та загострення відносин з Москвою, змушує їх навчати українських солдатів та використовувати свою територію, як транзитну зону постачання зброї:

"Ці дії можуть призвести до розширення зони збройного конфлікту. Колеги, не дайте заокеанським господарям притупити вашу пильність: якщо ЗСУ застосує американські РСЗВ чи інші натовські далекобійні знаряддя проти російської території, наслідки будуть більші, ніж серйозні".

В продовження він звично тішить себе тим, що цілі та завдання Cпеціальної військової операції будуть безумовно виконані, а "маршал мороз", що насувається незабаром, і успішний хід операції поставлять все на свої місця:

"Наша країна допоможе українському народу позбутися антинародного та антиісторичного режиму в Києві, де політичні пройдисвіти маніпулюють темою відновлення державності України в колишніх межах у розрахунку на розпил грошових потоків, що виділяються нацистсько-наркоманській хунті країнами Заходу".

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