Представники всіх політичних сил єдині і наша спільна мета - перемогти агресора і захистити Україну,- Княжицький

Таку думку він висловив в етері Espreso.TV.

"Всі політичні сили об’єднані і попри різні погляди - ми знаходимо компроміси. Наша спільна мета, яка дійсно нас об’єднує, - це перемога і захист України. Ми голосували вчора (24 березня, - ред.) у ВР і для нашої фракції знаковим було те, що парламент збирається і працює в Києві. Ми переконані, що наскільки це можливо і поки це можливо, всі державні органи повинні працювати в столиці України", - заявив Княжицький.

Нардеп додав, що Київ це символ, який Путін хоче завоювати.

"Я абсолютно вітаю те, що президент Зеленський постійно знаходиться в Києві і те, що ВР збирається у столиці. Наприклад, був закон дозволяючий органам державної влади, які за законом мають знаходитися в Києві, працювати в інших містах. Наша фракція утрималась при голосуванні за цей закон, тому що ми вважаємо, що ми маємо працювати в Києві”, - додав Княжицький.





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