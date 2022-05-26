Прем’єр-міністерка Фінляндії Марін зустрілась з Володимиром Зеленським

Про це повідомили в пресслужбі президента.

Відомо, що під час зустрічі було обговорено військову допомогу Україні від Фінляндії.



"Для нас військова допомога Фінляндії є дуже цінною. Зброя, санкційна політика та єдність наших партнерів у питанні вступу України в ЄС - це те, що може забезпечити міцність в обороні нашої землі", - написав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що народ України розраховує на активну, участь Фінляндії у відновленні країни. Він запросив взяти під свій патронат український регіон, місто чи галузь для повоєнного відновлення.

Нагадаємо, напередодні Санна Марін відвідала Ірпінь. Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін і представники Ірпінської міської ради обговорили питання допомоги у відновленні міста.

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