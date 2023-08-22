Прем'єр-міністр Молдови перебуває з робочим візитом у Києві

Про це інформує Moldpres з посиланням на положення, опубліковане в "Офіційному віснику" Молдови.

Зазначається, що під час візиту до України Речана супроводжують віцепрем'єр-міністр, міністр сільського господарства та харчової промисловості Молдови Володимир Боля, а також міністр енергетики Віктор Парликов, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину та інші.

У положенні додається, що програма візиту до України передбачає теми, пов'язані з цими сферами діяльності та співробітництва.