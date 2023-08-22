Прем'єр-міністр Молдови перебуває з робочим візитом у Києві
Прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан перебуває із робочим візитом у Києві. У столиці України він пробуде з 22 до 24 серпня
Про це інформує Moldpres з посиланням на положення, опубліковане в "Офіційному віснику" Молдови.
Зазначається, що під час візиту до України Речана супроводжують віцепрем'єр-міністр, міністр сільського господарства та харчової промисловості Молдови Володимир Боля, а також міністр енергетики Віктор Парликов, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину та інші.
У положенні додається, що програма візиту до України передбачає теми, пов'язані з цими сферами діяльності та співробітництва.
- Напередодні очільниця Молдови Мая Санду заявила, що її країна підтримує Україну у війні з Росією та готова допомогти з транзитом зерна. Вона висловила подяку за мир.
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