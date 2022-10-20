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Прем'єрка Британії Трасс оголосила про відставку

20 жовтня, 2022 четвер
15:58
Світ Ліз Трасс

Прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді

Про це передають у Sky News з посиланням на заяву Трасс.

"Я визнаю, враховуючи ситуацію, що не можу виконати повноваження, на які мене обрала Консервативна партія" - сказала Трасс.

Трасс заявила, що прийшла на посаду в часи "великої економічної та міжнародної нестабільності".

Відомо, що Ліз Трасс пробула на посаді прем'єр-міністерки трохи більше як місяць. До цього Трасс була міністеркою закордонних справ. Її попередник - Борис Джонсон - оголосив про відставку 7 липня.

Її критикують за новий економічний план, який передбачав підтримку населення грошима у відповідь на зростання цін на світло й тепло у зв'язку з енергетичною війною Володимира Путіна проти Європи. Цей план коштував приблизно чверть трильйона фунтів й серед тих, хто вкладав особисті та чужі гроші у британську економіку, розпочалася паніка. Зрештою план відлякав інвесторів і провалився.

  • 16 жовтня у The Guardian повідомили, що британські консерватори розглянуть питання про можливу відставку Трасс з посади прем'єрки. Серед можливих наступників називають його самого та міністра оборони Бена Воллеса. 

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Новини
Велика Британiя
Ліз Трасс
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