Прем’єрка Фінляндії закликала до жорсткіших санкцій проти РФ
Прем’єрка Фінляндії Санна Марін закликала до посилення санкцій проти Росії та допустила, що Захід мав би від початку діяти жорсткіше, ніж це було зроблено
Про це повідомляє Yle, цитуючи заяву Марін.
"Потрібно запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії. Ми маємо бути сміливими й захищати демократичні цінності. І тому важливо, щоб Україна виграла цю війну", - наголосила Санна Марін.
Вона зауважила, що Європа постала перед низкою проблем через те, що затягла з переходом на більш дружні до довкілля джерела електроенергії та залишалась залежною від російських енергоресурсів.
На її думку, потрібно ставити собі запитання, чи можливо було запобігти нападу Росії на Україну, якби світ рішучіше відреагував на всі попередні дії Кремля, а також не повторити помилок і не зробити себе залежними від ще якоїсь авторитарної країни.
- 25 серпня ЗМІ повідомили, що європейські санкції проти Росії практично зупинили морський експорт вугілля з цієї країни. Крім того, на ринку страхування і перестрахування домінують компанії з ЄС, Великобританії та Швейцарії, а введені санкції ускладнюють пошук страховиків для судновласників.
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