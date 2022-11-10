Прем’єрка Сербії: За вбивство президента Вучича пропонували €5 млн
Прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабич розповіла, що виконавцям вбивства президента країни Александара Вучича замовники планували заплатити €5 млн
Про це вона написала у twitter.
"Наші спецслужби знали про загрозу життю президенту Александару Вучичу й запобігли цьому… (Член кримінального угруповання Срджан, - ред.) Лаліч, як інсайдер, підтверджує, що вбивство було сплановане, й розповів деталі, про які ми не знали – наприклад, що за це пропонували п’ять мільйонів євро", – написала Брнабич.
Своєю чергою про викриття замаху на Александара Вучича міністерство внутрішніх справ Сербії заявило ще в січні 2022 року. Інформацію про це Белград отримав від спецслужб однієї з країн Європейського Союзу.
Як відомо, Срджан Лаліч входить до кримінального угруповання Велька Белівука й Марка Мільковича, які, як вважає сербська прокуратура, планували вбивство Вучича. Лаліч уклав угоду зі слідством і в обмін на 18-річний термін ув’язнення розповів подробиці підготовки замаху.
Нещодавно Белівук заявив у суді, що пов’язаний із Сербською прогресивною партією (SNS) чинного президента та навіть забезпечував йому охорону під час інавгурації.
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