Про це вона написала у twitter.

"Наші спецслужби знали про загрозу життю президенту Александару Вучичу й запобігли цьому… (Член кримінального угруповання Срджан, - ред.) Лаліч, як інсайдер, підтверджує, що вбивство було сплановане, й розповів деталі, про які ми не знали – наприклад, що за це пропонували п’ять мільйонів євро", – написала Брнабич.

Своєю чергою про викриття замаху на Александара Вучича міністерство внутрішніх справ Сербії заявило ще в січні 2022 року. Інформацію про це Белград отримав від спецслужб однієї з країн Європейського Союзу.

Як відомо, Срджан Лаліч входить до кримінального угруповання Велька Белівука й Марка Мільковича, які, як вважає сербська прокуратура, планували вбивство Вучича. Лаліч уклав угоду зі слідством і в обмін на 18-річний термін ув’язнення розповів подробиці підготовки замаху.

Нещодавно Белівук заявив у суді, що пов’язаний із Сербською прогресивною партією (SNS) чинного президента та навіть забезпечував йому охорону під час інавгурації.

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