Премія Responsibility Award 2023 відзначить найкращі історії відповідального партнерства
До 31 грудня триває реєстрація проєктів із історіями відповідального партнерства на здобуття Премії Responsibility Award 2023. Премія започаткована Фондом родини Богдана Гаврилишина
Еспресо - головний інформаційний партнер Премії Responsibility Award 2023.
Номінуватися на Премію можуть організації громадянського суспільства зі своїми історіями відповідального партнерства. Це проєкти, втілені мінімум 2-ма повноцінними партнерами з різних секторів. Для участі в Премії необхідно заповнити анкету на сайті.
Responsibility Award 2023 підкреслює важливість спільних цінностей, які об'єднують різні організації та різні сектори. Цінності, які покликані захищати державу, підтримувати розвиток та сприяти добробуту суспільства.
До короткого списку Премії відповідальності Responsibility Award 2023 увійде 10 фіналістів, серед яких буде обрано 3-х лауреатів у номінаціях:
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Історія відповідального партнерства: громади
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Національний партнерський проєкт
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Взаємодія без кордонів: Україна до світу
Усі фіналісти Премії отримають відзнаку та медійну підтримку своєї історії відповідального партнерства. Лауреати Премії отримають грошову винагороду від Фонду та партнерів Премії.
Премія Responsibility Award заснована Фондом родини Богдана Гаврилишина у 2021 році, щоб відзначити організації громадянського суспільства, які базують свою щоденну діяльність на основі цінностей, закладених у Декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина. Лауреатами минулих років були організації "Повернись Живим","Будуємо Україну Разом" та "Друзі спільноти Святого Егідія".
Детальніше про умови участі можна дізнатися на сайті Премії.
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