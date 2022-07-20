Про це інформує LRT.

"Санкції мають бути болючими, ефективними та неминучими", — заявив Науседа під час зустрічі з членкинею Європейської комісії Мейрід Макгінесс.

Президент і єврокомісарка обговорили економічну ситуацію в Європі, вплив санкцій ЄС на Росію та Білорусь, ефективність імплементації санкцій та покращення їх виконання.

Глава Литви підкреслив, що необхідно співпрацювати з третіми країнами, щоб не допустити обходу санкцій. За словами президента, лідерство Єврокомісії у цьому питанні є надзвичайно важливим.

Обговорюючи питання створення банківських союзів і союзів ринку капіталу, литовський президент зазначив, що для підвищення економічної та фінансової стійкості ЄС необхідно завершити створення банківських союзів і союзів ринку капіталу, приділяти більше уваги цифровому фінансуванню та фінансуванню сталого розвитку.

"Ми повинні продовжувати зміцнювати позиції Литви як цифрового фінансового центру у світі та створювати можливості для громадян і бізнесу брати участь у цифровій та зеленій трансформації економіки", — зазначив Науседа.

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