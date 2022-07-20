Президент Литви Науседа закликав посилити санкції проти Росії
Президент Гітанас Науседа заявив, що оскільки Росія продовжує війну в Україні, світовій спільноті необхідно ще більше посилити санкції та відрізати РФ від глобальних ланцюжків поставок і технологічного прогресу
Про це інформує LRT.
"Санкції мають бути болючими, ефективними та неминучими", — заявив Науседа під час зустрічі з членкинею Європейської комісії Мейрід Макгінесс.
Президент і єврокомісарка обговорили економічну ситуацію в Європі, вплив санкцій ЄС на Росію та Білорусь, ефективність імплементації санкцій та покращення їх виконання.
Глава Литви підкреслив, що необхідно співпрацювати з третіми країнами, щоб не допустити обходу санкцій. За словами президента, лідерство Єврокомісії у цьому питанні є надзвичайно важливим.
Обговорюючи питання створення банківських союзів і союзів ринку капіталу, литовський президент зазначив, що для підвищення економічної та фінансової стійкості ЄС необхідно завершити створення банківських союзів і союзів ринку капіталу, приділяти більше уваги цифровому фінансуванню та фінансуванню сталого розвитку.
"Ми повинні продовжувати зміцнювати позиції Литви як цифрового фінансового центру у світі та створювати можливості для громадян і бізнесу брати участь у цифровій та зеленій трансформації економіки", — зазначив Науседа.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.79
Купівля 35.79Продаж 36.78
-
EUR
Купівля 36.1Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе