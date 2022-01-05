Президент Польщі Анджей Дуда вдруге заразився коронавірусом

Про це повідомив голова адміністрації президента Польщі Павел Шрот.



"Президент Анджей Дуда отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Із президентом все гаразд, важких симптомів немає, йому постійно надається медична допомога", - написав він у Twitter.



Він додав, що Дуда отримав дві дози вакцини у квітні та червні минулого року, а 17 грудня - третю бустерну дозу. Наразі президент перебуває на ізоляції.



Нагадаємо, вперше Анджей Дуда заразився коронавірусом у жовтні 2020 року.