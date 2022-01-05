Президент Польщі Анджей Дуда вдруге заразився коронавірусом
Вакцинований трьома дозами президент Польщі Анджей Дуда знову захворів на COVID-19
Про це повідомив голова адміністрації президента Польщі Павел Шрот.
"Президент Анджей Дуда отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Із президентом все гаразд, важких симптомів немає, йому постійно надається медична допомога", - написав він у Twitter.
Він додав, що Дуда отримав дві дози вакцини у квітні та червні минулого року, а 17 грудня - третю бустерну дозу. Наразі президент перебуває на ізоляції.
- Нагадаємо, вперше Анджей Дуда заразився коронавірусом у жовтні 2020 року.
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