Президент Польщі лобіює швидкий вступ України до ЄС у країнах Південної Європи

Про це йдеться на сайті Президента Польщі.

Зазначається, що Анджей Дуда також повідомив, що обговорить можливості експорту українського зерна в Португалії та Італії.



Очільник Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч наголосив, що візит є частиною кампанії на підтримку України.

Нагадаємо, разом із Дудою, мала вирушити і президентка Словаччини Зузана Чапутова, але через позитивний тест на коронавірус вона була змушена скасувати поїздку.