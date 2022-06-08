Президент Польщі лобіює швидкий вступ України до ЄС у країнах Південної Європи
Президент Анджей Дуда розпочав низку візитів до країн Південної Європи, щоб переконати їх сприяти швидкому шляху вступу України в ЄС
Про це йдеться на сайті Президента Польщі.
Зазначається, що Анджей Дуда також повідомив, що обговорить можливості експорту українського зерна в Португалії та Італії.
Очільник Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч наголосив, що візит є частиною кампанії на підтримку України.
- Нагадаємо, разом із Дудою, мала вирушити і президентка Словаччини Зузана Чапутова, але через позитивний тест на коронавірус вона була змушена скасувати поїздку.
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