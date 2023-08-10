Президент США підписав указ про обмеження технологічних інвестицій у Китай
Президент США Джо Байден підписав указ про обмеження інвестицій Сполучених Штатів у технологічні компанії з Китаю
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Розвиток чутливих технологій і продуктів, що мають вирішальне значення для збройних сил, розвідки, спостереження або кіберможливостей є незвичайною і винятковою загрозою національній безпеці, джерело якої повністю або в значній частині за межами Сполучених Штатів, і що деякі інвестиції Сполучених Штатів можуть посилити цю загрозу", - заявив президент США.
При цьому Байден зазначив, що відданість Сполучених Штатів відкритим інвестиціям є наріжним каменем економічної політики країни та дає США суттєві переваги.
Відкриті глобальні потоки капіталу створюють цінні економічні можливості та сприяють конкурентоспроможності, інноваціям та продуктивності.
З його слів, Сполучені Штати завжди підтримують транскордонні інвестиції, якщо це не суперечить захисту інтересів національної безпеки країни.
- Раніше повідомлялося, що Джо Байден має намір у середині серпня підписати виконавчий указ про обмеження критично важливих інвестицій США в технологійних компаніях Китаю.
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