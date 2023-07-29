Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що указ зосередиться на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових комп’ютерах. Це не вплине на існуючі інвестиції та заборонить лише певні транзакції. Інші угоди доведеться розкривати уряду.

Також повідомляється, що підписання указу вже багато разів відкладалося, і немає гарантії, що це знову не відбудеться.

"Обмеження не набудуть чинності до наступного року, а їх масштаб буде визначений у процесі написання правил, який включатиме період збору коментарів, аби зацікавлені сторони могли висловити свою думку щодо остаточної версії", - йдеться у повідомленні.