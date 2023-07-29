У США планують обмежити технологічні інвестиції в Китай, - Bloomberg
Джо Байден має намір у середині серпня підписати виконавчий указ про обмеження критично важливих інвестицій США в технологійних компаніях Китаю
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що указ зосередиться на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових комп’ютерах. Це не вплине на існуючі інвестиції та заборонить лише певні транзакції. Інші угоди доведеться розкривати уряду.
Також повідомляється, що підписання указу вже багато разів відкладалося, і немає гарантії, що це знову не відбудеться.
"Обмеження не набудуть чинності до наступного року, а їх масштаб буде визначений у процесі написання правил, який включатиме період збору коментарів, аби зацікавлені сторони могли висловити свою думку щодо остаточної версії", - йдеться у повідомленні.
- Китай посилив економічне партнерство із Росією, через що тиск західних санкцій у сфері експортного контролю пом'якшав.
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