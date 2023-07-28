Китай та Росія посилили економічне партнерство, це сприяло пом'якшенню тиску західних санкцій, - розвідка США

Про це ідеться у звіті Офісу директора Національної розвідки США, що його опублікувала демократична меншість Палати представників Конгресу.

"Китай став ще важливішим економічним партнером Росії після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Пекін використовує різноманітні механізми економічної підтримки Росії, які пом’якшують як вплив західних санкцій, так і заходи експортного контролю", - пишуть у звіті.

Зазначають, що Китай, зокрема, збільшив закупівлі російських енергоносіїв. Мовиться про нафту й газ, що були переспрямовані з Європи. Також було помітно збільшено використання юаня та власної фінансової інфраструктури в комерційних відносних з РФ. Завдяки цьому російські компанії змогли здійснювати фінансові операції попри обмеження Заходу.

У звіті також повідомляють про те, що Китай, імовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для використання в Україні у воєнних цілях. Мовиться, зокрема, про навігаційне обладнання, технології постановки перешкод та частини винищувачів.

Крім того, у документі наголошують, що з 2021 року КНР збільшила експорт напівпровідників у Росію. Водночас РФ попри жорсткі санкції та експортний контроль отримує й напівпровідники на сотні мільйонів доларів, виготовлені в США чи під американськими брендами.

"Розвідка не має достатньої звітності, щоб оцінити, чи Пекін навмисно перешкоджає уряду Сполучених Штатів перевіркам експортного контролю кінцевого використання, включаючи інтерв’ю та розслідування, у КНР", - наголосили у звіті.