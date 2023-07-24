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Китай таємно допомагає оснащувати армію РФ, - Politico

24 липня, 2023 понедiлок
19:28
Світ Китай та росія

Китай може таємно постачати Росії нелетальне оснащення та товари подвійного призначення для її армії - про це свідчать митні документи

Про це пише Politico.

Видання повідомляє, що на фотографіях, опублікованих на сайті китайської компанії Shanghai H Win, видно чоловіка європеоїдної раси, який оглядає бронежилети на заводі - зазначається, що це може бути росіянин.

"Цієї весни один із наших клієнтів прийшов до компанії, щоб підтвердити кількість бронежилетів, а також ретельно перевірити їхню якість", - йдеться в описі до фото з уточненням, що пізніше клієнт купив оснащення.

Згідно з митними документами, отриманими Politico, російські покупці задекларували замовлення на сотні тисяч бронежилетів і шоломів виробництва Shanghai H Win.

"Подібні докази показують, що Китай, попри заклики Пекіна до миру, наближається до червоної лінії, постачаючи Росії достатньо нелетального, але корисного у військовому відношенні обладнання, що має матеріальний вплив на 17-місячну війну Росії проти України", - коментує видання.

Зазначається, що хоча Україна також є клієнтом Китаю, різниця між закупівлями нашої країни та Росії значуща.

За даними видання, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів - це у 30 разів більше, ніж Україна. Окрім того, китайський експорт компонента, який використовується в бронежилетах, у Росії зріс на 69%, в той час, як в Україні впав на 61%. 

"Очевидно те, що Китай, попри всі свої заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії у цій війні", - сказала Хелена Легарда, провідний аналітик, що спеціалізується на китайській обороні та зовнішній політиці в Інституті вивчення Китаю від берлінського аналітичного центру.

Вона вважає, що ЄС може спробувати ввести вторинні санкції, проте вони навряд торкнуться товарів подвійного призначення на кшталт касок та бронежилетів.

Чи росіянин чоловік на фото?

Своєю чергою представник Shanghai H Win сказав, що компанії не дозволено експортувати напряму до Росії, та що необхідне документальне підтвердження кінцевого клієнта.

Але коли його запитали, ким був чоловік на фотографіях і звідки він, представник заперечив, що це клієнт, попри допис на сайті.

"Він клієнт нашого клієнта. Ми не можемо запитати його прямо: "Звідки ви?" Але я припускаю, що він з Європи, може, з України, з Польщі, навіть з Росії. Я не впевнений", - зазначив представник компанії.

Невдовзі після цієї розмови Shanghai H Win видалила зі свого сайту допис із зображенням таємного покупця.

Які російські компанії купують в Китаї?

Видання пояснює, що митні декларації дозволяють кінцевому покупцю пересвідчитися, що товари є справжніми, і, по суті, роблять можливим імпорт товарів без прямої згоди виробника. Якщо товар продається через посередника, виробник може навіть не знати, що його товар їде до Росії. Однак зазначається, що реєстр доступний для пошуку, тому все ще легко знайти кінцевих покупців.

Одним з таких покупців є компанія Silva, зі штаб-квартирою в Бурятії. У січні цього року компанія подала декларації з детальним описом замовлень на сто тисяч бронежилетів та стільки ж касок, виробництва Shanghai H Win. Зазначається, що так звана Silva може бути компанією-"одноденкою", про що свідчать документи.

Ще одна російська компанія "Ріка" також заявила про партію бронежилетів від Shanghai H Win у березні. Перед цим, у січні, "Ріка" задекларувала партію шоломів від компанії Deekon Shanghai, яка має спільну адресу з Shanghai H Win.

"Ми купуємо в Росії, а не в Китаї", - коментує представниця "Ріки" виданню.

Спростування навряд чи є реальним: окрім захисного спорядження, у декларації є угоди на термооптичне обладнання з Китаю на суму 11 мільйонів доларів.

Інша російська компанія, під назвою "Легіттелеком" також фігурує як покупець 100 тисяч одиниць головних уборів і стільки ж комплектів верхнього одягу від Deekon Shanghai.

"Це комерційна діяльність, і ми не розголошуємо свою комерційну діяльність", - відповів представник компанії на запит Politico. 

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Росія
Китай
санкції проти Росії
Війна з Росією
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