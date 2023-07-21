Китай може надавати військове обладнання Росії для війні проти України, - радник Макрона
Радник президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануель Бонн розповів, чи має Захід докази того, що Китай озброює Росію у війні проти України
Про це інформує CNN.
"Так, є ознаки того, що вони роблять речі, які ми б хотіли, щоб вони не робили. Ну... військове обладнання... наскільки нам відомо, він (Китай, - ред.) постачає значні військові потужності до Росії", - заявив Бонн.
Французькі офіційні особи зазначили, що Бонн мав на увазі технології подвійного призначення та нелетальну допомогу, таку як шоломи та бронежилети.
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"Найбільше нам потрібно, щоб Китай утримався. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових міркувань, а також з міркувань, які є дуже оперативними. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у світі", - сказав радник Макрона.
Бонн наголосив, що Китай не повинен постачати зброю та надавати економічну допомогу Росії.
- Євросоюз 30 червня звернувся до Китаю із закликом натиснути на Росію, аби вона вивела свої війська з території України без будь-яких умов.
- 3 липня стало відомо, що військово-морські сили Китаю та Росії планують організовувати спільні навчання та патрулювання на регулярній основі.
- 4 липня Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна та ще низка країн мають увійти в ЄС, щоб зменшити вплив РФ та Китаю.
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