Про це інформує CNN.

"Так, є ознаки того, що вони роблять речі, які ми б хотіли, щоб вони не робили. Ну... військове обладнання... наскільки нам відомо, він (Китай, - ред.) постачає значні військові потужності до Росії", - заявив Бонн.

Французькі офіційні особи зазначили, що Бонн мав на увазі технології подвійного призначення та нелетальну допомогу, таку як шоломи та бронежилети.

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"Найбільше нам потрібно, щоб Китай утримався. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових міркувань, а також з міркувань, які є дуже оперативними. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у світі", - сказав радник Макрона.

Бонн наголосив, що Китай не повинен постачати зброю та надавати економічну допомогу Росії.