Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна.

Під час пресконференції за підсумки візиту Колегії Єврокомісії до головуючої в ЄС Іспанії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що подальше розширення Європейського блоку потребуватиме інституційних реформ.

"Ми маємо знайти відповідь на принципові питання: як буде виглядати процес прийняття рішень та використання спільного фінансування, як будуть формуватися напрямки спільної політики, і якою має бути сила, яку в Європі хочуть бачити її громадяни. Всі ці зміни потребуватимуть часу, тож обмірковувати їх потрібно вже зараз", - сказала голова Єврокомісії.

Своєю чергою, прем’єр Іспанії, яка 1 липня перейняла головування в ЄС, Педро Санчес розповів, що питання щодо розширення Європейського союзу вже розглядається. На його думку, країни повинні рухатися в бік більшої Федералізації ЄС та формувати більше спільної політики, а європейці мають знайти відповідь на питання, яким вони хочуть бачити Євросоюз за 4-10 років.

"Головним чином, мова йде про трансформацію нашого суспільства, про цифрові зміни та невідкладні кліматичні проблеми. Ми маємо відповісти на головне питання, - яким ми хочемо бачити наш Європейський Союз? З моєї точки зору, це має бути більш федеральний Європейський Союз", - зазначив Санчес.