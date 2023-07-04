Україна та ще низка країн мають увійти в ЄС, щоб зменшити вплив РФ та Китаю, - Урсула фон дер Ляєн
Україна, Молдова, Західні Балкани мають увійти до ЄС, або вони залишаться під впливом Росії чи Китаю. Окрім цього треба думати, яким буде ЄС, коли ці країни стануть його частиною
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна.
Під час пресконференції за підсумки візиту Колегії Єврокомісії до головуючої в ЄС Іспанії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що подальше розширення Європейського блоку потребуватиме інституційних реформ.
"Ми маємо знайти відповідь на принципові питання: як буде виглядати процес прийняття рішень та використання спільного фінансування, як будуть формуватися напрямки спільної політики, і якою має бути сила, яку в Європі хочуть бачити її громадяни. Всі ці зміни потребуватимуть часу, тож обмірковувати їх потрібно вже зараз", - сказала голова Єврокомісії.
Своєю чергою, прем’єр Іспанії, яка 1 липня перейняла головування в ЄС, Педро Санчес розповів, що питання щодо розширення Європейського союзу вже розглядається. На його думку, країни повинні рухатися в бік більшої Федералізації ЄС та формувати більше спільної політики, а європейці мають знайти відповідь на питання, яким вони хочуть бачити Євросоюз за 4-10 років.
"Головним чином, мова йде про трансформацію нашого суспільства, про цифрові зміни та невідкладні кліматичні проблеми. Ми маємо відповісти на головне питання, - яким ми хочемо бачити наш Європейський Союз? З моєї точки зору, це має бути більш федеральний Європейський Союз", - зазначив Санчес.
- У суботу, 1 липня, в Київ з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він виступив на засіданні Верховної Ради. У своїй промові Санчес наголосив на єдності України та Європи.
- Під час свого виступу у Верховній Раді Педро Санчес також оголосив про виділення Україні пакету допомоги на €55 млн, передачу 4 танків Leopard й іншої військової техніки.
- Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Педро Санчес підписали спільну декларацію, у якій, зокрема, зазначається непохитна підтримка Іспанії щодо ініціативи України на вступ до ЄС та НАТО.
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