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Іспанія підтримує вступ України до ЄС та НАТО: Зеленський і Санчес підписали спільну декларацію

1 липня, 2023 субота
17:07
Світ

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Педро Санчес підписали спільну декларацію, у якій, зокрема, зазначається непохитна підтримка Іспанії щодо ініціативи України на вступ до ЄС та НАТО

Текст спільної декларації опублікували на сайті глави Української держави.

У документі зазначається, що Іспанія підтверджує свою підтримку кандидатури України на вступ до ЄС, що буде одним з пріоритетів її головування в ЄС, а також зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна – НАТО як майданчика для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до Альянсу.

Серед іншого іспанські партнери задекларували свою непохитну відданість незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України.

"Іспанія високо оцінює рішучість і мужність українського народу та його Збройних Сил у захисті від незаконної російської агресії та в забезпеченні вільного й демократичного майбутнього України", - йдеться у документі.

Крім того, Іспанія готова брати активну участь у відновленні та реконструкції України. Разом з Україною вони домовилися об'єднати зусилля в цьому напрямку. Україна розглядає Іспанію та іспанські компанії як основних партнерів у відновленні, зокрема в інфраструктурі, енергетиці, транспорті, капітальних товарах, охороні здоров'я та цифровому секторі. 

Країни спільно засудили агресивну війну Росії проти України, яка триває й підриває заснований на правилах міжнародний порядок і Статут Організації Об'єднаних Націй. Водночас Україна та Іспанія підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших тяжких злочинах, скоєних у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, та підтримці створення належного механізму правосуддя, що спирається на широку міжнародну підтримку, для забезпечення повної та ефективної відповідальності за злочин агресії. 

Також країни погоджуються з необхідністю продовження колективного санкційного тиску на Росію з метою послаблення її спроможності продовжувати незаконну агресивну війну.

  • У суботу, 1 липня, до столиці з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він виступив на засіданні Верховної Ради. У своїй промові Санчес наголосив на єдності України та Європи. 
  • Під час свого виступу у Верховній Раді Педро Санчес також оголосив про виділення Україні пакету допомоги на €55 млн, передачу 4 танків Leopard й іншої військової техніки.
Україна
політика
Іспанія
Війна з Росією
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