Текст спільної декларації опублікували на сайті глави Української держави.

У документі зазначається, що Іспанія підтверджує свою підтримку кандидатури України на вступ до ЄС, що буде одним з пріоритетів її головування в ЄС, а також зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна – НАТО як майданчика для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до Альянсу.

Серед іншого іспанські партнери задекларували свою непохитну відданість незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України.

"Іспанія високо оцінює рішучість і мужність українського народу та його Збройних Сил у захисті від незаконної російської агресії та в забезпеченні вільного й демократичного майбутнього України", - йдеться у документі.

Крім того, Іспанія готова брати активну участь у відновленні та реконструкції України. Разом з Україною вони домовилися об'єднати зусилля в цьому напрямку. Україна розглядає Іспанію та іспанські компанії як основних партнерів у відновленні, зокрема в інфраструктурі, енергетиці, транспорті, капітальних товарах, охороні здоров'я та цифровому секторі.

Країни спільно засудили агресивну війну Росії проти України, яка триває й підриває заснований на правилах міжнародний порядок і Статут Організації Об'єднаних Націй. Водночас Україна та Іспанія підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших тяжких злочинах, скоєних у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, та підтримці створення належного механізму правосуддя, що спирається на широку міжнародну підтримку, для забезпечення повної та ефективної відповідальності за злочин агресії.

Також країни погоджуються з необхідністю продовження колективного санкційного тиску на Росію з метою послаблення її спроможності продовжувати незаконну агресивну війну.