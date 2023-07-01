Про це іспанський прем'єр написав у себе у твіттері.

"Уже в Києві. Я хотів, щоб перший акт головування Іспанії в Раді ЄС був в Україні разом з

президентом України Володимиром Зеленським. Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту", - написав він.

Санчес додав, що Іспанія підтримуватиме український народ доти, допоки в Європу не повернеться мир.