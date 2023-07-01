До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
У суботу, 1 липня, до столиці з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Про це іспанський прем'єр написав у себе у твіттері.
"Уже в Києві. Я хотів, щоб перший акт головування Іспанії в Раді ЄС був в Україні разом з
президентом України Володимиром Зеленським. Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту", - написав він.
Санчес додав, що Іспанія підтримуватиме український народ доти, допоки в Європу не повернеться мир.
- 21 червня уряд Іспанії зобов'язався виділити на відновлення і реконструкцію України понад 250 млн євро.
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