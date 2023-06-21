Про це заявив на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, оприлюднивши звернення у Twitter.

"Іспанський уряд пообіцяв понад 250 млн євро на відновлення і реконструкцію, в тому числі 7 млн євро на забезпечення шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік інкубаторами для новонароджених", - сказав Альбарес.

Іспанський міністр також додав, що його країна мобілізовує понад 240 тонн гуманітарної допомоги на потреби цивільних, які постраждали від руйнування греблі ГЕС у Новій Каховці. При цьому відповідальність за підрив греблі Альбарес поклав на Росію.

Своє звернення міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес завершив словами "Слава Україні!".

Apoyo de España a ????????: en #URC2023, el ministro @jmalbares anuncia nuevas ayudas para dotar a escuelas de refugios, apoyar a víctimas de violencia sexual y proporcionar clínicas móviles para neonatos



???????? destina recursos a civiles afectados por el bombardeo de la presa de Kajovka. pic.twitter.com/8ghkhGVT1E — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) June 21, 2023

Раніше у червні міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про передачу Україні чотирьох відремонтованих танків Leopard 2A4 на додачу до 6 танків, переданих у квітні, а також польового шпиталю та 20 БМП.