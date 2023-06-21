Іспанія надасть понад 250 млн євро на відновлення України, - очільник МЗС Альбарес
Уряд Іспанії зобов'язався виділити на відновлення і реконструкцію України понад 250 млн євро
Про це заявив на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, оприлюднивши звернення у Twitter.
"Іспанський уряд пообіцяв понад 250 млн євро на відновлення і реконструкцію, в тому числі 7 млн євро на забезпечення шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік інкубаторами для новонароджених", - сказав Альбарес.
Іспанський міністр також додав, що його країна мобілізовує понад 240 тонн гуманітарної допомоги на потреби цивільних, які постраждали від руйнування греблі ГЕС у Новій Каховці. При цьому відповідальність за підрив греблі Альбарес поклав на Росію.
Своє звернення міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес завершив словами "Слава Україні!".
Раніше у червні міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про передачу Україні чотирьох відремонтованих танків Leopard 2A4 на додачу до 6 танків, переданих у квітні, а також польового шпиталю та 20 БМП.
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