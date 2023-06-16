Іспанія передасть Україні 20 БТР та 4 відремонтованих танки Leopard 2A4
Іспанія планує передати Україні 20 бронетранспортерів, чотири відремонтованих танки Leopard 2A4 та польовий шпиталь
Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.
Вона зазначила, що 20 бронетранспортерів прибудуть до Польщі у понеділок, 19 червня. Вони будуть додані до тих 40 БТР, які вже поставили.
Також міністерка заявила про передачу чотирьох танків Leopard 2A4, які були на ремонті.
Крім того, Роблес оголосила про надання польового госпіталю Role 2 plus. Цей шпиталь здатний підтримувати важку бригаду, оскільки надає послуги невідкладної хірургії та основні стабілізаційній, лабораторні та фармацевтичні послуги. Усі вони розміщуються у 20 контейнерах. Перед його поставкою для українських військових проведуть навчання в Іспанії.
"Наше зобов'язання підтримувати Україну в її прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру залишатиметься непохитним доти, доки це буде необхідно", - наголосила Роблес.
- 26 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про передачу Україні ще 4 танків Leopard 2 та партії БТР M-113.
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