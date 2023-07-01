Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у ВРУ.

"Сьогодні Іспанія прийняла рішення про додаткове виділення 55 млн євро, в тому числі 51 млн євро через групу Світового банку, для фінансування малих і середніх підприємств України, а також 4 млн євро через Програму розвитку ООН для забезпечення шкіл в Україні екологічно чистими та стійкими енергосистемами", - сказав Педро Санчес.

Він також зазначив, що відбудова країни вимагає часу і інвестицій, а Іспанія підтримуватиме Україні у цьому процесі.Зокрема, Санчес зауважив, що в окремих сферах, як от залізнична інфраструктура, іспанські компанії мають ноу-хау, які допоможуть Україні.

"Іспанський уряд підтримає фінансування необхідних інвестицій для адаптації і модернізації української інфраструктури та виробничих галузей", - зазначив він.

Крім того, Санчес оголосив про надання військової техніки для України, а саме 4 танків Leopard, бронетранспортерів та мобільного польового шпиталя з хірургічним обладнанням.

"Іспанія незабаром поставить нову важку техніку для допомоги у війні, зокрема 4 танки Leopard та бронетранспортери. Ми також поставимо портативний польовий шпиталь з хірургічним обладнанням. Цей елемент має посилити спроможність України надавати допомогу пораненим військовим та цивільним поблизу лінії фронту", - сказав він.

Санчес зазначив, що протягом останніх місяців в Іспанії було надано допомогу понад 650 українським громадянам, багато з яких отримали поранення у бойових діях.

Також прем’єр-міністр розповів про підвищення кваліфікації українських медиків в іспанській Сарагозі.

"Вони вивчають сучасні методи лікування та застосування протезів. Ще більше фахівців будуть прибувати до Іспанії протягом кожних наступних трьох тижнів для проходження підготовки. Вони зможуть якісніше надавати лікування та реабілітацію", - додав він.