Прем'єр Іспанії прибув з візитом до України
Вранці 23 лютого до Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Про це він написав у твіттері.
"Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир", - наголосив він.
За даними Суспільного, Санчеса на залізничному вокзалі Києва зустрічав заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.
Іспанський прем'єр має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, а також відвідати Ірпінь та Бучу.
- Напередодні іспанські ЗМІ анонсували його візит в Україну.
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