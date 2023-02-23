Про це він написав у твіттері.

"Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир", - наголосив він.

За даними Суспільного, Санчеса на залізничному вокзалі Києва зустрічав заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.

Іспанський прем'єр має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, а також відвідати Ірпінь та Бучу.