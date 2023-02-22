Про це повідомило іспанське видання Larazon.

Як зазначає ЗМІ, візит Санчеса до Києва підпадає під "зобов'язання Іспанії перед союзниками" та проти незаконного вторгнення Росії в Україну. Крім того, міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що шість танків Leopard будуть відправлені на початку квітня.

Видання нагадує, що Санчес уже приїжджав до України у квітні минулого року, тоді він відвідав понівечену окупантами Бородянку Київської області.

"Шокований, побачивши жах і жорстокість війни Путіна на вулицях Бородянки", — заявив тоді очільник іспанського уряду у своїх соціальних мережах.