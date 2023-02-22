Прем'єр-міністр Іспанії Санчес відвідає Україну перед річницею повномасштабного вторгнення Росії, – ЗМІ
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес 22 лютого відвідає Україну. Цю поїздку тримали в суворій таємниці з міркувань безпеки
Про це повідомило іспанське видання Larazon.
Як зазначає ЗМІ, візит Санчеса до Києва підпадає під "зобов'язання Іспанії перед союзниками" та проти незаконного вторгнення Росії в Україну. Крім того, міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що шість танків Leopard будуть відправлені на початку квітня.
Видання нагадує, що Санчес уже приїжджав до України у квітні минулого року, тоді він відвідав понівечену окупантами Бородянку Київської області.
"Шокований, побачивши жах і жорстокість війни Путіна на вулицях Бородянки", — заявив тоді очільник іспанського уряду у своїх соціальних мережах.
- Раніше Санчес закликав Німеччину і Францію до посередництва у переговорах України з президентом РФ Путіним про припинення війни.
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