Про це він сказав на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Політик вважає переговори з Володимиром Путіним єдино можливим варіантом припинення війни в Україні.

"Важливо, щоб ми підтримували зв'язок із Путіним", - сказав він.

Санчес рішуче виступає за те, щоб уряди Німеччини та Франції взяли на себе ініціативу, адже вони були частиною нормандського формату.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна наразі не має наміру передавати Україні танки.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на економічному форумі в Давосі заявив, що не бачить закінчення війни в Україні в найближчому майбутньому.

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