Прем'єр Іспанії Санчес закликав Німеччину і Францію до посередництва у переговорах України з Путіним про припинення війни
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 19 січня заявив про необхідність переговорів між Україною та РФ за посередництва Німеччини й Франції
Про це він сказав на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Політик вважає переговори з Володимиром Путіним єдино можливим варіантом припинення війни в Україні.
"Важливо, щоб ми підтримували зв'язок із Путіним", - сказав він.
Санчес рішуче виступає за те, щоб уряди Німеччини та Франції взяли на себе ініціативу, адже вони були частиною нормандського формату.
- Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна наразі не має наміру передавати Україні танки.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на економічному форумі в Давосі заявив, що не бачить закінчення війни в Україні в найближчому майбутньому.
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