Іспанія передасть Україні 6 поремонтованих танків Leopard
Міністерка оборони Маргарита Роблес на засіданні конгресу підтвердила, що Іспанія надасть Україні 6 поремонтованих танків Leopard 2 A4
Про це пише EL PAÍS.
Вона не назвала точних дат доставки, але зазначила, що танки мають бути готові до кінця березня чи початку квітня. Наразі танки знаходяться на заводі Santa Bárbara Sistemas.
Також Роблес відзначила, що можливі й подальші поставки танків у майбутньому, "якщо це буде необхідно" та за запитом союзників.
- Італія надасть Україні шостий пакет військової допомоги, який концентруватиметься на протиповітряній обороні, крім ЗРК SAMP-T він включатиме системи ППО Skyguard Aspide.
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