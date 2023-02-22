Іспанія передасть Україні 6 поремонтованих танків Leopard

Про це пише EL PAÍS.

Вона не назвала точних дат доставки, але зазначила, що танки мають бути готові до кінця березня чи початку квітня. Наразі танки знаходяться на заводі Santa Bárbara Sistemas.

Також Роблес відзначила, що можливі й подальші поставки танків у майбутньому, "якщо це буде необхідно" та за запитом союзників.