"Європа з вами, а ви – єдині з Європою": прем'єр Іспанії виступив у Верховній Раді
У суботу, 1 липня 2023 року, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час офіційного візиту до України виступив на засіданні Верховної Ради
Відео з фрагментом виступу прем'єр Іспанії опублікував у твіттері.
У своїй промові Санчес наголосив на єдності України та Європи.
"Сьогодні я тут для того, щоб сказати вам: Європа відкрита для тих, хто робить такий вибір. Європейський Союз створювався, щоб запобігти новим війнам. Ми вирішили об’єднатися, щоби бути разом в усьому нашому різноманітті. І це зробило нас сильнішими. Європа з вами, а ви – єдині з Європою… Слава Україні", – сказав він під час виступу.
- Це вже другий виступ іспанського прем'єра у Верховній Раді за цей рік. Під час свого візиту 23 лютого він підтримав ініціативу Grain from Ukraine зробивши внесок у розмірі 4,4 мільйона євро та повідомив, що Іспанія готова підтримувати та супроводжувати Україну в процесі набуття членства в ЄС.
- 1 липня до України з офіційним візитом прибув іспанський прем'єр Педро Санчес. Це відбулося у перший день головування Іспанії в Раді ЄС.
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