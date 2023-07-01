Відео з фрагментом виступу прем'єр Іспанії опублікував у твіттері.

У своїй промові Санчес наголосив на єдності України та Європи.

"Сьогодні я тут для того, щоб сказати вам: Європа відкрита для тих, хто робить такий вибір. Європейський Союз створювався, щоб запобігти новим війнам. Ми вирішили об’єднатися, щоби бути разом в усьому нашому різноманітті. І це зробило нас сильнішими. Європа з вами, а ви – єдині з Європою… Слава Україні", – сказав він під час виступу.