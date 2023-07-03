ВМС Китаю і РФ планують проводити спільні навчання та патрулювання

Про це інформує міноборони Китаю.

Зазначають, що міністр оборони КНР Лі Шанфу зустрівся з командувачем ВМС РФ адміралом Миколою Євменовим у Пекіні. Вони обговорили зміцнення комунікації на всіх рівнях та розширення практичної співпраці в професійних сферах.

"Сподіваємося, що обидві сторони зміцнять комунікацію на всіх рівнях, організовуватимуть спільні навчання, патрулювання та змагання на регулярній основі, розширять практичну співпрацю в професійних сферах і зроблять позитивний внесок у регіональний і світовий мир і стабільність", - сказав Лі Шанфу.