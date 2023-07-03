ВМС Китаю і РФ планують проводити спільні навчання та патрулювання
Військово-морські сили Китаю та Росії планують організовувати спільні навчання та патрулювання на регулярній основі
Про це інформує міноборони Китаю.
Зазначають, що міністр оборони КНР Лі Шанфу зустрівся з командувачем ВМС РФ адміралом Миколою Євменовим у Пекіні. Вони обговорили зміцнення комунікації на всіх рівнях та розширення практичної співпраці в професійних сферах.
"Сподіваємося, що обидві сторони зміцнять комунікацію на всіх рівнях, організовуватимуть спільні навчання, патрулювання та змагання на регулярній основі, розширять практичну співпрацю в професійних сферах і зроблять позитивний внесок у регіональний і світовий мир і стабільність", - сказав Лі Шанфу.
- Євросоюз 30 червня звернувся до Китаю із закликом натиснути на Росію, аби вона вивела свої війська з території України без будь-яких умов.
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