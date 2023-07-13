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Війна з Росією: хроніка
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Китай не заважатиме РФ знову напасти на Україну в 2026 році та зацікавлений у порятунку Путіна, - військовий експерт Бадрак

13 липня, 2023 четвер
22:56
Війна з Росією Сі Цзіньпін та Путін

Порятунок російського диктатора Володимира Путіна - це збереження світопорядку, який існував до повномасштабного вторгнення. Це Пекіну потрібно, щоб розв'язати питання Тайваню

Про це заявив директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в етері Еспресо.

"Пекін напевно зацікавлений сьогодні врятувати Путіна - можливо, навіть режим, але я не впевнений. Порятунок Путіна - це фактично збереження світопорядку, який існував до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це Пекіну потрібно, щоб розв'язати питання Тайваню. Китай не заважатиме і не протестуватиме, якщо у 2026 році Росія піде на другий напад на Україну. Саме це рік є критичним роком формування 1,5 млн війська Росії", - вважає він.

Бадрак розповів, що, на його думку, загрожує РФ.

"Сам Путін своєю тупиковою політикою та світоглядом 16 століття. Його світогляд - це світогляд боярина поруч з Іваном Грозним. Для України дуже важливо дотиснути всю цю ситуацію попри скепсис певних політиків. Ми бачимо, що тільки Велика Британія і Польща зберігають бажання знищити режим Путіна. Вашингтон цього побоюється, Париж цього майже не хоче, а Берлін іде у фарватері політики США. Це питання зараз переноситься на вміння і талант військового командування України. Ми будемо сподіватися, що саме це дозволить переламати ментальність західного світу. Там величезної рішучості не додалося навіть з великою війною. Тому Україна мусить і має претендентувати, щоб бути одним із творцем міжнародної системи безпеки нового рівня", - підсумував експерт.

Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
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